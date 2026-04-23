Кремъл: Европейският съюз иска да антагонизира отношенията между Сърбия и Русия

Дмитрий Песков

Европейският съюз се опитва да постави Сърбия пред избор – дали да продължи сътрудничеството си с Русия или да се насочи към членство в ЕС, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и БТА. По думите му Брюксел се опитва да „антагонизира" отношенията между Сърбия и Русия.

„В този случай виждаме изисквания, които са насочени към това Сърбия да се противопостави на Русия. Тоест, поставя се въпросът: или продължавате да се стремите към членство в ЕС, към някаква общност с Европейския съюз, но само при едно условие – прекъсвате всички отношения с Русия, присъединявате се към санкциите и така нататък, или продължавате приятелските си, прагматични отношения с Русия, но тогава забравяте за европейските перспективи. Този начин на поставяне на въпроса е изключително неправилен", подчерта Песков пред журналисти днес.

Той припомни, че всяка страна е „суверенна в своя избор, включително и Сърбия".

„Грешат тези, които поставят такива противопоставящи условия, защото всяка страна може много хармонично да развива отношенията си с всички държави във всички посоки и да го прави в свой интерес. Защото именно Русия винаги е била на мнение, че всяка страна трябва да заема суверенна позиция и да се ръководи от своите национални интереси", отбеляза още Песков.

Той изрази увереност, че Белград, независимо от желанията на Брюксел, ще продължи да се ръководи от националните си интереси при взимането на решения.

Дмитрий Песков

