Украйна очаква първия транш от деблокирания заем от ЕС от 90 милиарда евро в края на май

Украйна очаква първия транш от деблокирания заем от ЕС на стойност 90 милиарда евро в края на май или в началото на юни, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Това ще подсили нашата армия", каза Зеленски пред репортери в конферентен разговор в приложението УотсАп.

Очаква се днес 27-те страни от ЕС да одобрят официално споразумението за отпускането на 90-те милиарда евро на Киев, пояснява Ройтерс.

Зеленски каза снощи, че деблокирането на заема за Киев е правилен знак в настоящата ситуация.