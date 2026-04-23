Папа Лъв XIV се завръща във Ватикана след обиколка на четири африкански държави

Папа Лъв XIV се завръща днес във Ватикана, след като приключи амбициозната си обиколка в четири африкански държави, по време на която той категорично осъди посоката на глобалното лидерство, заклейми деспотизма и войната, и предизвика гнева на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Първият папа американец завърши близо 18 000-километровото си пътуване с литургия на стадион в Екваториална Гвинея, където десетки хиляди започнаха да се събират въпреки проливния дъжд преди зазоряване за последен шанс да го видят.

Лъв XIV каза на вярващите в 25-ата си реч по време на 10-дневната обиколка, , че християнското послание означава "всеки народ е освободен от робството на злото". Той ги призова да изживяват вярата си с радост.

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка, където посети също Алжир, Камерун и Ангола. Лъв XIV предупреди, че капризите на най-богатите в света заплашват мира, осъди нарушенията на международното право от "неоколониални глобални сили" и заяви, че светът е "опустошаван от шепа тирани".

Тръмп нападна папата, наричайки го "ужасен" на 12 април - в навечерието на африканската му обиколка, в очевиден отговор на критиките на папата към войната на САЩ и Израел срещу Иран. Президентът на САЩ отправи още няколко критики през първата седмица от обиколката на папата.

На 13 април Лъв XIV заяви пред Ройтерс, че ще продължи да издига глас въпреки критиките на Тръмп. По-късно той поясни пред репортери, че речите за обиколката са написани преди седмици и не са насочени директно към Тръмп. Папата, който ще отпътува в ранния следобед, е предвидено да пристигне на летище Фиумичино в Рим малко преди 20:00 ч. (21:00 ч. българско време).