В Турция критикуваха изказване на Урсула фон дер Лайен, поставящо Турция в една група с Русия и Китай

Заместник-председателят и говорител на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Йомер Челик остро критикува скорошно изказване на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, поставящо Турция, Русия и Китай в обща група страни, от чието влияние според нея Европа трябва да се отърве, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Медията отбелязва, че изявлението на Фон дер Лайен е направено в понеделник при нейно посещение в Хамбург, Германия, като цитатът, предизвикал недоволство в Турция, е следният: „Трябва да изградим европейския континент по такъв начин, че той да не се влияе от Русия, Турция или Китай. Трябва да мислим по-мащабно и по-геополитически. Трябва да бъдем по-независими".

Пред Анадолската агенция днес Челик определи изказването на Фон дер Лайен като „проява на липса на визия" и обвини Брюксел, че е „неспособен да изгради последователна визия дори за Балканите, които се намират точно на прага му".

„Представянето на Турция, страна кандидат за членство в ЕС и една от големите нации в НАТО, като съперник всъщност показва, че всички политически извори на ЕС са пресъхнали. Да причисляваш Турция към страните (Русия и Китай), които са позиционирани като противници на ЕС, е наистина сериозно умствено и политическо противоречие", допълни говорителят на ПСР.