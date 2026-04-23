Бившият испански премиер Мариано Рахой се изправи пред съда по дело за подслушване и корупция

Бившият испански премиер от консервативната Народна партия (НП) Мариано Рахой отрече днес пред съда да е замесен по някакъв начин в аферата "Китчън" ("Кухня"), свързана с тайна полицейска операция за подслушване и сплашване, целяща да попречи на бившия касиер на партията му да разкрие компрометиращи документи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Това е напълно невярно", каза Мариано Рахой, който беше разпитан като свидетел, уверявайки, че не е имал връзка с този случай и че не знае подробностите по него.

В центъра на този процес, който започна в началото на месеца, е Хорхе Фернандес Диас, министър на вътрешните работи в правителството на Мариано Рахой по времето на събитията, обвинен заедно с бивши служители на тогавашното му министерство, че са шпионирали и са искали да накарат да замлъкне бившия касиер на Народната партия Луис Барсенас.

Последният, поставен под предварително задържане през 2013 г. за нередности в счетоводството на НП, беше заплашил по онова време да разкрие тайни, свързани с незаконно финансиране на партията, защото не се чувствал достатъчно защитен.

Тайната полицейска операция, наречена "Кухня", е имала за цел да позволи на шофьора на Барсенас да се сдобие с компрометиращи документи за най-висшите ръководители на НП, които са били притежание на бившия касиер и съпругата му.

Луис Барсенас беше осъден на 12 години затвор за незаконно финансиране на НП, афера, която през 2018 г. доведе до падането на правителството на Мариано Рахой, а след това и до идването на власт на сегашния премиер социалист Педро Санчес, отбелязва АФП.

Барсенас, на когото е наложена мярка условно освобождаване, заяви днес преди началото на този нов процес, че е "невъзможно такава операция да е била проведена без знанието на най-висшите партийни кръгове", без обаче да спомене името на бившия министър-председател, който по онова време беше водеща фигура в НП.

Разпитът на Мариано Рахой започна днес с въпрос за прякорите. В стенограмите на разговорите няколко полицейски или политически ръководители казват, че трябва да общуват с "брадатия" или "астуриеца".

"Знаехте ли, че ви наричат така?", попита Глория Паскуал, адвокатката от Испанската социалистическа работническа партия, която представлява обвинението от името на прокуратурата по делото, бившия премиер, родом от Астурия, който винаги е имал брада.

"Казвам се Мариано Рахой, както всички знаят. След това всеки ме нарича както си иска", отвърна Мариано Рахой.

"Не знаех за провеждането на тази полицейска операция. Научих за нея по-късно", увери той, като добави, че е узнал за всичко през 2021 г., когато е бил разпитан от парламентарна комисия по въпроса.

Отричайки, че е наредил да се следи семейството на Луис Барсенас или че му е предал тайната каса на партията, Мариано Рахой напусна съда, след като беше изслушан в продължение на половин час, посочва АФП.