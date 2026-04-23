Песков: Русия поддържа доставките на петрол за стабилизиране на световния пазар

Русия поддържа текущите си доставки на петрол и по този начин допринася за стабилизирането на пазара и ограничаването на ефекта от кризата, предизвикана от войната с Иран, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и БТА.

По думите му Москва няма конкретни нови инициативи, които да предложи в рамките на формата ОПЕК+, извън запазването на настоящите нива на предлагане. Алиансът обединява страните от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и техни партньори.

Песков посочи, че глобалното търсене на петрол нараства, докато наличните количества на пазара намаляват, което допълнително подкрепя необходимостта от стабилност в доставките.