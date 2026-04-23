ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отложиха делото "Сияна", след като експертите и ча...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22720836 www.24chasa.bg

Украински дронове повредиха петролни резервоари на руската помпена станция "Горки"

916
Украински дрон тип "Баба Яга" Снимка: Twitter

В нощта срещу четвъртък дронове на Центъра за специални операции "А" на Службата за сигурност на Украйна са атакували нефтопроводната станция "Горки" в руската Нижегородска област, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Източник от Службата каза пред агенцията, че "повредите на такава критична инфраструктура създават сериозни смущения в логистиката на доставките на петрол в Русия".

Атаката е нарушила работата на магистралните тръбопроводи, намалила е ефективността на рафинирането в нефтопреработвателните заводи и е увеличила транспортните разходи.

Нефтопроводната станция "Горки" е ключово звено в системата за транспортиране на петрол на Русия и е част от структурата на АД "Транснефт – Горна Волга". Станцията транспортира петрол по магистралните тръбопроводи, по-специално по маршрута Сургут–Горки–Полоцк. Той осигурява прехвърлянето на суровини по вътрешни маршрути, включително до рафинерията "Лукойл" в Кстово.

Според предварителни данни в резултат на удара са повредени три резервоара за съхранение на петрол. Избухнал е масивен пожар, обхващащ площ от 20 000 квадратни метра, каза Службата за сигурност на Украйна.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)