Украински дронове повредиха петролни резервоари на руската помпена станция "Горки"

В нощта срещу четвъртък дронове на Центъра за специални операции "А" на Службата за сигурност на Украйна са атакували нефтопроводната станция "Горки" в руската Нижегородска област, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Източник от Службата каза пред агенцията, че "повредите на такава критична инфраструктура създават сериозни смущения в логистиката на доставките на петрол в Русия".

Атаката е нарушила работата на магистралните тръбопроводи, намалила е ефективността на рафинирането в нефтопреработвателните заводи и е увеличила транспортните разходи.

Нефтопроводната станция "Горки" е ключово звено в системата за транспортиране на петрол на Русия и е част от структурата на АД "Транснефт – Горна Волга". Станцията транспортира петрол по магистралните тръбопроводи, по-специално по маршрута Сургут–Горки–Полоцк. Той осигурява прехвърлянето на суровини по вътрешни маршрути, включително до рафинерията "Лукойл" в Кстово.

Според предварителни данни в резултат на удара са повредени три резервоара за съхранение на петрол. Избухнал е масивен пожар, обхващащ площ от 20 000 квадратни метра, каза Службата за сигурност на Украйна.