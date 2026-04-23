ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Германия призова Иран да възобновят дипломатическите преговори със САЩ за спиране на огъня

Германското правителство призова Иран да се възползва от удължаването на примирието и да продължи мирните преговори със САЩ. Снимка: pixabay

Германското правителство призова Иран да се възползва от удължаването на примирието и да продължи мирните преговори със Съединените щати, като добави, че Ормузкият проток трябва да остане отворен за постоянно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Иран демонстрира засиления си контрол върху протока с видеозапис, на който се вижда как негови командоси щурмуват огромен товарен кораб след провала на мирните преговори, чрез които Вашингтон се надяваше да отвори най-важния корабен коридор в света.

„Федералното правителство приветства удължаването на примирието между САЩ и Иран. Това представлява важна възможност за възобновяване на дипломатическите преговори в Исламабад с цел постигане на мир и предотвратяване на по-нататъшна ескалация на войната. Техеран трябва да се възползва от тази възможност", се казва в изявлението.

Германското правителство призова Иран да се възползва от удължаването на примирието и да продължи мирните преговори със САЩ. Снимка: pixabay

