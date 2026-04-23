Румъния си върна част от златните съкровища, откраднати на изложба в Нидерландия

Румъния си върна част от златните съкровища, откраднати миналата година от изложба в Нидерландия.

Шлемът от Кoцофенещ и двете златни гривни, открити след миналогодишната кражба от музея Дрентс в нидерландския град Асен, пристигнаха обратно в Румъния.

Артефактите бяха транспортирани от летище „Анри Коанда" в Отопени до Националния исторически музей на Румъния под ескорта на жандармеристи от 9-и батальон, подразделение, отговарящо за институционалната защита, охраната и превоза на ценни предмети. Служителите са специално обучени за опазване на подобни културни ценности.

По този повод бяха извършени щателни проверки на всички превозни средства, използвани за транспортирането на артефактите. След това двете златни гривни и церемониалният златен шлем бяха показани пред медиите в Националния исторически музей на Румъния в Букурещ, информира БГНЕС.

Шлемът от Кoцофенещ и трите златни гривни бяха част от изложбата „Дакия - земя на златото и среброто", представена миналата година в музея Дрентс.

Няколко дни преди закриването на изложбата и връщането на експонатите в Националния исторически музей в Букурещ, през януари 2025 г., трима мъже взривиха заден вход на музея в град Асен и в рамките на минути избягаха с четирите румънски артефакта. През следващите месеци бяха извършени няколко ареста.

Министерството на културата на Румъния съобщи през септември 2025 г., че е получило 5,7 милиона евро застрахователно обезщетение за четирите откраднати културни ценности.

Кражбата предизвика възмущение в Румъния и доведе до мащабна издирвателна операция. Макар че тримата заподозрени бяха арестувани в рамките на дни, местонахождението на откраднатите предмети дълго време оставаше неизвестно.

В началото на април нидерландските власти обявиха, че са открили шлема и две от трите гривни, които бяха показани на пресконференция в музея.

Освен малка вдлъбнатина по повърхността на шлема, предадените на румънските власти артефакти са в отлично състояние. Местонахождението на третата златна гривна остава неизвестно.

Древните предмети бяха открити, след като властите постигнаха споразумение с двама от заподозрените, докато третият отрича да има участие в обира.

Срещу тримата мъже, идентифицирани като Ян Б. (21), Дъглас Чесли У. (37) и Бернхард З. (35), се водят дела за кражба и повреждане на музейна собственост. Производството в Нидерландия продължава.