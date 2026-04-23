Принц Хари призова Путин да сложи край на войната в Украйна

Принц Хари, който пристигна днес в Киев на изненадващо посещение, призова руския президент Владимир Путин да сложи край на продължаващата вече повече от четири години война в Украйна, като същевременно прикани САЩ да играят водеща роля в преговорите, предаде Франс прес.

По-малкият син на британския крал Чарлз Трети вече е посещавал Украйна два пъти, за да изрази подкрепата си към украинците, които се борят срещу руската инвазия от февруари 2022 г. – най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война.

По време на речта си на Форума за сигурност в Киев, в присъствието на журналисти, сред които AФП, той се обърна директно към руския президент.

"Президент Путин, никоя държава не извлича никаква полза от продължаващите човешки жертви, на които сме свидетели. Все още има време да се сложи край на тази война. Да се предотвратят нови страдания както за украинците, така и за руснаците, и да се избере друг път", каза принцът.

Херцогът на Съсекс, призова също така САЩ да играят водеща роля в момент, когато американското посредничество между Киев и Москва е преустановено от началото на войната в Близкия изток в края на февруари.

"Това е моментът за американското правителство – моментът, в който Америка да покаже, че може да спазва задълженията си по международните договори, не от милосърдие, а поради своята трайна роля в глобалната сигурност и стратегическата стабилност“, заяви той.

Принцът също така похвали Украйна като пример за "държавно управление" и "обществено единство".

"Украинският народ е постигнал нещо изключително. Вие се адаптирахте, устояхте и не отстъпихте", каза херцогът на Съсекс, цитиран от БТА.

Украинският Център за борба с дезинформацията, както и железопътните власти, публикуваха по-рано в социалните мрежи видео, на което се вижда принц Хари, слизащ от влак в украинската столица.