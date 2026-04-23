Синът на последния ирански шах призова Европа да се включи във войната срещу режима в родината му

Синът на последния ирански шах призова западните страни да се включат във войната срещу родината му и разкритикува решението на германското правителство да не се срещне с него по време на посещението му в Берлин в четвъртък.

Реза Пахлави, чийто баща беше свален при революцията, довела аятолах Рухолах Хомейни на власт през 1979 г., обвини Европа, че стои настрана и позволява на правителството в Техеран да продължи кървавото потушаване на протестите, при което загинаха хиляди в края на миналата година.

„Въпросът не е дали промяната ще дойде. Промяната вече е на път", каза той на пресконференция в Берлин. „Истинският въпрос е колко иранци ще загубят живота си, докато общността на западните демокрации продължава само да наблюдава.", казва той, съобщава Би Ти Ви.

Демонстрации както на привърженици, така и на противници се проведоха в центъра на Берлин, а един човек беше задържан, след като Пахлави, който се появи публично, беше залят с червена течност.

Потенциален лидер на опизицията

Пахлави, който е прекарал по-голямата част от живота си в изгнание, се очерта като потенциален лидер на опозицията, след като миналата година избухнаха антиправителствени протести в Техеран и други ирански градове.

Но опозиционните движения в Иран са дълбоко разделени и много западни правителства са предпазливи да изразят подкрепата си, тъй като остава неясно каква подкрепа има той, почти половин век след свалянето на режима на баща му.

Европейски държави, включително Германия, изключиха възможността да се присъединят към Съединените щати и Израел, които започнаха войната срещу Иран на 28 февруари с вълна от въздушни удари, при които загина върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Посещението на Пахлави в Германия се случи в момент, когато усилията за прекратяване на конфликта изглеждат в застой, като Иран и Съединените щати продължават да поддържат блокади на жизненоважния Ормузки проток — маршрут, през който преминава около една пета от световния петрол.

Той заяви, че е жалко, че правителството на канцлера Фридрих Мерц не е предложило среща по време на посещението му в Германия. „Използвайте правото си. Като демокрации имате право да разговаряте с когото пожелаете", каза той.