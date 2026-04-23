Разузнаването на Нидерландия: Изправени сме пред най-голямата заплаха за сигурността от десетилетия

Нидерландия е изправена пред най-голямата заплаха за националната си сигурност от края на Втората световна война, главно от Русия и Китай, на фона на един много "по-непредсказуем световен ред", заяви днес националната разузнавателна агенция, цитирана от Ройтерс, цитирана от БТА.

"През 80-те години от нашето съществуване не сме виждали ниво на заплаха като сегашното, при което националната сигурност да е била поставена под натиск от толкова много страни едновременно, за толкова дълго време", каза директорът на Службата за разузнаване и сигурност Симоне Смит при представянето на годишния доклад на агенцията.

"Виждаме нестабилен и непредсказуем световен ред след десетилетия, в които стабилността и предвидимостта бяха основата на просперитета и мира."

Както и в минали години, Службата, чиято централа е в град Зутермер, подчерта заплахите за Нидерландия, член основател както на НАТО, така и на Европейския съюз, произтичащи от Русия и Китай.

В доклада се казва, че Русия е станала още по-агресивна срещу западните страни, включително Нидерландия, главно чрез кибератаки. "Русия се готви за дълга конфронтация със Запада". "В резултат на това военен конфликт между Русия и Запада вече не е немислим."

Русия отрича всякакъв план за атакуване на страни от НАТО, но обвинява това, което нарича "колективния Запад", в заплаха за собствената ѝ национална сигурност, особено чрез финансовата и военната подкрепа за Украйна.

Нидерландската разузнавателна агенция заяви, че Китай продължава "незаконните си усилия" да придобие напреднала технологична експертиза в стремежа си "да прекрои световния ред... за да служи по-добре на собствените си интереси".