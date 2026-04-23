Италия е готова да разположи два миночистача в Ормузкия проток

Италия е готова да разположи до четири кораба, включително два миночистача, като част от международна мисия за прочистване на Ормузкия пролив, каза началник-щабът на военния флот, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Европейските лидери се срещнаха в Париж миналата седмица, за да обсъдят многонационални усилия за защита на корабоплаването през протока, който беше до голяма степен затворен поради войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Около една пета от доставките на петрол и втечнен природен газ в света преминават в мирно време през Ормузкия проток. Повече от дузина държави, включително Италия, заявиха, че ще се присъединят към мисия, за да осигурят безопасно преминаване, веднага щом условията позволят.

"Планът за действие при извънредни ситуации, изготвен от началник-щаба на отбраната, предвижда група, състояща се от два миночистача, ескортен кораб и логистичен кораб", каза снощи началник щабът на ВМС вицеадмирал Джузепе Бергото пред телевизия РАИ. "Очевидно няма да действаме сами. Ние сме част от международна коалиция и други държави също ще изпратят миночистачи", каза той, добавяйки, че Великобритания, Франция, Белгия и Нидерландия имат възможности за разминиране.

Бергото каза, че италианските кораби ще отплават от северозападното пристанище Ла Специя и ще им отнеме около четири седмици, за да стигнат до района. Италия в момента разполага с осем миночистача в експлоатация. Министърът на отбраната Гуидо Крозето заяви миналата седмица, че правителството ще поиска одобрение от парламента, преди да разреши участието на Италия в мисия в Ормузкия проток.