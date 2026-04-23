ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Поне четирима палестинци са убити при израелски удари в ивицата Газа

СНИМКА: Ройтерс

Най-малко четирима палестинци бяха убити при израелски удари в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на местни медици. 

При израелска атака в южния град Хан Юнис е бил убит един човек, а няколко са били ранени, пише БТА. 

Израелската армия каза, че нейни военнослужещи са забелязали бойци, които са пренасяли снаряди, и са открили огън. 

Другите три жертви при днешните удари са били убити при удар в палестинския бежански лагер "Магази" в района на Дейр ал Бала в централната част на Газа. Един от убитите е работил за местните спасителни служби, казаха здравните власти. 

Засега Израел не е коментирал атаката в "Магази". 

Израел нанесе многобройни удари в ивицата Газа, откакто договореното с посредничеството на САЩ спиране на огъня влезе в сила през октомври, отбелязва Ройтерс. Оттогава са били убити четирима израелски военнослужещи и над 780 палестинци. 

Израел и "Хамас" се обвиняват взаимно в нарушаване на условията на примирието. 

В болница "Аш Шифа" в град Газа - най-голямото лечебно заведение на палестинската територия, се събраха роднини на убити при вчерашните израелски въздушни удари хора, сред които има и три деца. 

"Няма спиране на огъня, няма примирие, няма нищо", Мохамед Баалуша, роднина на една от жертвите. "Никъде не е безопасно, никъде няма сигурност", добави той. 

Израелската армия не е коментирала вчерашната атака.

СНИМКА: Ройтерс

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

