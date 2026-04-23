Поне четирима палестинци са убити при израелски удари в ивицата Газа

Най-малко четирима палестинци бяха убити при израелски удари в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на местни медици.

При израелска атака в южния град Хан Юнис е бил убит един човек, а няколко са били ранени, пише БТА.

Израелската армия каза, че нейни военнослужещи са забелязали бойци, които са пренасяли снаряди, и са открили огън.

Другите три жертви при днешните удари са били убити при удар в палестинския бежански лагер "Магази" в района на Дейр ал Бала в централната част на Газа. Един от убитите е работил за местните спасителни служби, казаха здравните власти.

Засега Израел не е коментирал атаката в "Магази".

Израел нанесе многобройни удари в ивицата Газа, откакто договореното с посредничеството на САЩ спиране на огъня влезе в сила през октомври, отбелязва Ройтерс. Оттогава са били убити четирима израелски военнослужещи и над 780 палестинци.

Израел и "Хамас" се обвиняват взаимно в нарушаване на условията на примирието.

В болница "Аш Шифа" в град Газа - най-голямото лечебно заведение на палестинската територия, се събраха роднини на убити при вчерашните израелски въздушни удари хора, сред които има и три деца.

"Няма спиране на огъня, няма примирие, няма нищо", Мохамед Баалуша, роднина на една от жертвите. "Никъде не е безопасно, никъде няма сигурност", добави той.

Израелската армия не е коментирала вчерашната атака.