ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22722204 www.24chasa.bg

Германският канцлер Мерц поздрави Радев за победата на изборите

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Федералният канцлер на Германия Фридрих Мерц поздрави днес в телефонен разговор Румен Радев с категоричната победа на „Прогресивна България" на парламентарните избори и изрази готовността на германското правителство за съвместна работа с бъдещето редовно българско правителство.

Румен Радев подчерта по време на разговора, че Германия е водещ инвестиционен, икономически и външнотърговски партньор на България, а германските инвестиции в страната ни имат съществен принос за развитието на индустрията и производството.

Двамата обсъдиха и редица предизвикателства пред ЕС, сред които продължаващата война в Украйна и последиците от нея в сферата на сигурността, както и в социалната и икономическата област, съобщава БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

