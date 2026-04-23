Германският канцлер Мерц поздрави Радев за победата на изборите

Федералният канцлер на Германия Фридрих Мерц поздрави днес в телефонен разговор Румен Радев с категоричната победа на „Прогресивна България" на парламентарните избори и изрази готовността на германското правителство за съвместна работа с бъдещето редовно българско правителство.

Румен Радев подчерта по време на разговора, че Германия е водещ инвестиционен, икономически и външнотърговски партньор на България, а германските инвестиции в страната ни имат съществен принос за развитието на индустрията и производството.

Двамата обсъдиха и редица предизвикателства пред ЕС, сред които продължаващата война в Украйна и последиците от нея в сферата на сигурността, както и в социалната и икономическата област, съобщава БТА.