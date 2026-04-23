Вучич: Няма съмнение, че ЕС подкрепя повече ректора на Белградския университет от мен

Сръбският президент Александър Вучич заяви че няма съмнение, че Брюксел подкрепя ректорa на Белградския университет проф. Владан Джокич, който наскоро обяви, че би приел да се кандидатира за президент.

„Всички, които искат по-малко независима Сърбия или по-зависима от техните възгледи, ще подкрепят Джокич или някой друг повече от мен. Аз съм твърде инатлив, твърде сръбски, твърде много обичам Сърбия, за да се харесам на силните“, каза Вучич вчера в Парачин, предават местните медии.

На въпрос за срещата между Джокич и комисаря по разширяването на Европейския съюз Марта Кос, Вучич заяви, че Джокич е имал много срещи, няколко пъти, на по-високо ниво от Марта Кос, но това не е било обсъждано публично, „защото защо някой би се срещал с ректор?“.

„Не можем да имаме подкрепа от онези, които лобират за независимо Косово, от онези, които обявяват Сърбия за геноцидна, а сред тях е Сандро Гоци (италиански евродепутат от "Обнови Европа"), този крадец“, каза Вучич.

В свои изявления Вучич твърди, че за хора като Гоци е важно единствено да се „домогнат до средства и пари“ и ги обвинява, че са платени лобисти за независимостта на бившата сръбска провинция Косово, която Сърбия отказва да признае в продължение на 18 години.

Сандро Гоци е един от най-острите критици на Вучич в Европейския парламент (EП) и заема поста генерален секретар на партията на Европейските демократи, като многократно заявява, че изборите в Сърбия (особено тези през декември 2023 г.) са белязани от измами и злоупотреби.

Наскоро Гоци покани Вучич на телевизионен дебат в ефира на регионалната телевизия Ен 1 на тема евроинтеграцията на Сърбия в момент, когато ЕК обмисля дали да спре финансирането на страната с аргумента, че тя като тя не провежда необходимите реформи.

Вчера Вучич каза, че ректорът на Белградския университет проф. Владан Джокич има подкрепа в ЕС и че това е очевидно, но сръбският президент подчерта, че се интересува от подкрепата на хората в Сърбия, а не от подкрепата "в други държави и в други кабинети".

Джокич обяви съгласието си да бъде кандидат за президент след протест в Белград в края на март в защита на академичната свобода, организиран от студенти и преподаватели заради начина, по който полицията проведе обиск в Белградския университет и в кабинета на ректора по повод разследване на смъртта на студентка от Философския университет на 26 март.