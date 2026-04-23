Лондон и Париж поискаха подкрепа за общия им план за сигурността в Ормузкия проток

Британският министър на отбраната Джон Хийли и френската министърката на отбраната Катрин Вотрен призоваха днес военните представители на различни страни, събрали се на среща в Лондон, държавите им да допринесат за съвместен френско-британски план за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток, предадоха Франс прес и БТА.

Тази конференция по "военно планиране" се състои след среща в Париж на 17 април, в която се включиха, в това число чрез видеоконферентна връзка, към 50 участници, около 30 от които - държавни и правителствени ръководители.

След тази среща френският президент Еманюел Макрон говори за създаването на неутрална мисия, която да гарантира сигурността в протока, а британският премиер Киър Стармър уточни, че повече от десет страни са предложили да станат част от мисията.

Както Франция, така и Великобритания заявиха, че мисията няма да бъде разположена, докато в региона не се установи траен мир.

В публикувано днес изявление Джон Хийли и Катрин Вотрен приветстваха примирието с Иран, за чието удължаване съобщи във вторник американският президент Доналд Тръмп.

"Искаме спирането на огъня да продължи и да се заздрави, да доведе до окончателно прекратяване на военните действия. Нашата работа обаче няма да приключи", изтъкнаха министрите.