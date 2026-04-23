ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон призова страните от региона да се включат в...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22722506 www.24chasa.bg

Израелски военни убиха 15-годишен палестинец при операция на Западния бряг

СНИМКА: АРХИВ

Палестински здравни служители съобщиха, че в град Наблус на Западния бряг израелските сили са застреляли тийнейджър по време на операция, продължаваща и в момента, предадоха Ройтерс и БТА.

"Юсеф Самех Щайе, 15-годишен, беше убит от куршуми на окупаторите [Израел – бел. Ройтерс] в Наблус", се казва в кратко изявление на палестинското Министерство на здравеопазването, съобщи Франс прес. Според градските власти той е бил убит по време на израелска военна акция.

Пред АФП израелската армия, която окупира Западния бряг от 1967 г., заяви, че "проверява" тази информация.

Министерството на здравеопазването съобщи, че вчера еврейски заселници са застреляли 25-годишен палестинец в град Дейр Дибуан близо до Рамала, което е пореден случай от вълна на насилие, на която според правозащитни организации са подложени палестинците от страна на еврейските заселници и израелските войници.

Палестинското Министерство на здравеопазването заяви, че от началото на годината най-малко 15 души са били убити при нападения на еврейски заселници.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)