Израелски военни убиха 15-годишен палестинец при операция на Западния бряг

Палестински здравни служители съобщиха, че в град Наблус на Западния бряг израелските сили са застреляли тийнейджър по време на операция, продължаваща и в момента, предадоха Ройтерс и БТА.

"Юсеф Самех Щайе, 15-годишен, беше убит от куршуми на окупаторите [Израел – бел. Ройтерс] в Наблус", се казва в кратко изявление на палестинското Министерство на здравеопазването, съобщи Франс прес. Според градските власти той е бил убит по време на израелска военна акция.

Пред АФП израелската армия, която окупира Западния бряг от 1967 г., заяви, че "проверява" тази информация.

Министерството на здравеопазването съобщи, че вчера еврейски заселници са застреляли 25-годишен палестинец в град Дейр Дибуан близо до Рамала, което е пореден случай от вълна на насилие, на която според правозащитни организации са подложени палестинците от страна на еврейските заселници и израелските войници.

Палестинското Министерство на здравеопазването заяви, че от началото на годината най-малко 15 души са били убити при нападения на еврейски заселници.