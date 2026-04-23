Украинка неуспешно опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

3124
Арест СНИМКА: Pixabay

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара. 

38-годишна жена е била задържана, съобщиха от украинската прокуратура. На жената е повдигнато обвинение за трафик на непълнолетни.

По данни от разследването, след като се развела, тя заживяла с най-малкия си син, докато другите ѝ две деца - на 13 и 16 години - останали при баща си. Жената, която вече е осъждана за кражби, решила да се освободи от грижите за детето, като го продаде.

През март 2026 г. тя намерила „купувач" и се договорила за предаването на момчето срещу парична сума. Мъжът, на когото било предложено да купи детето, сигнализирал органите на реда.

Предаването на детето се състояло на 17 април 2026 г. в град Луцк в рамките на специализирана полицейска операция. Веднага след получаването на парите жената е била задържана.

Съдът вече е определил мярка за неотклонение „задържане под стража", информира DarikNews.

Предстои да бъде дадена и правна оценка на действията на социалните служби, тъй като детето е било на отчет при тях, но до момента не са постъпвали сигнали за проблеми с начина му на живот.

6-годишното момче е настанено в приют под надзора на органите по закрила на детето.

Арест СНИМКА: Pixabay

