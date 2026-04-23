Макрон призова страните от региона да се включат в преговорите за Ливан

Френският президент Еманюел Макрон призова днес в преговорите за Ливан да се включат "всички страни от региона, които са загрижени за неговата сигурност", за да бъде постигнат траен мир там, предаде Франс прес.

"Ливан е подложен днес на много силно напрежение и ние всички ще работим за удължаване на примирието", каза Макрон, застанал до кипърския президент Никос Христодулидис, преди неформална европейска среща в столицата на Кипър - Никозия.

Затова преговорите трябва да се състоят в адаптирана рамка - в тях да участват както Ливан и Израел, така и всички страни от региона, които са загрижени за сигурността и стабилността на Ливан в дългосрочен план, изтъкна френският лидер.

Това е нужно, "за да можем наистина да изградим условия за траен мир, при които да бъдат спазвани суверенитетът на Ливан и неговата териториална цялост, както и да бъде разоръжено трайно движението "Хизбула", каза още френският президент.

Макрон каза, че Франция е готова да организира конференция за подкрепа на ливанските въоръжени сили, пише БТА.

Израелският посланик в САЩ Йехиел Лейтер заяви в средата на този месец, че Париж няма място в разговорите между Израел и Ливан.

Елисейският дворец отговори, че "мнозина ще са доволни да могат да разчитат на Франция, включително израелците", когато ще трябва ливанските власти да възстановяват сигурността и суверенитета върху цялата ливанска територия.