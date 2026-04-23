Бивш сирийски бунтовнически лидер се прибра след една година задържане в ОАЕ

Бившият лидер на ислямистка бунтовническа група Исам Бууайдани СНИМКА: X/@GeoRossignol

Бившият лидер на ислямистка бунтовническа група Исам Бууайдани се завърна в Дамаск след близо едногодишно задържане по неизвестни причини в Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи сирийски военен представител, цитиран от Франс прес.

Завръщането на Бууайдани, който ръководеше "Джаиш ал Ислам" – бунтовническа групировка, която се бореше срещу сваления президент Башар Асад, се случва ден след посещението на сирийския президент Ахмед аш Шараа в ОАЕ, по време на което той се срещна с колегата си от Емирствата Мохамед бин Зайед Ал Нахян, съобщава БТА. 

"Исам Бууайдани пристигна в Дамаск", заяви военният представител, пожелал да остане анонимен, като посочи, че бившият бунтовнически лидер е бил посрещнат в президентския дворец от президента и министъра на отбраната.

Той беше арестуван през април миналата година на летището в Дубай, където беше пристигнал с турски паспорт на частно посещение, както съобщи тогава "Джаиш ал Ислам", една от групировките, интегрирани в новите сирийски въоръжени сили след разпускането на всички въоръжени бунтовнически фракции. Причините за ареста му остават неясни.

