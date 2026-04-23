EK приветства приемането на 20-ия пакет от санкции срещу Русия

Европейската комисия приветства приемането от държавите членки на ЕС на 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Този пакет оказва допълнителен натиск върху Русия да започне преговори и да направи това при условия, приемливи за Украйна.

Новите санкции включват строги енергийни мерки, както и задействането за първи път на „инструмента срещу заобикалянето". Пакетът е насочен и към финансовите услуги, търговията и медийната пропаганда и включва допълнителни мерки за защита на операторите от ЕС.

Сред основните елементи в 20-ия пакет санкции са:

36 вписвания, свързани с руския енергиен сектор, включително проучването, добива, рафинирането и транспортирането на нефт.

Разширяване на забраната за оператори от ЕС да извършват каквато и да е стопанска дейност с още 20 руски банки, с малки изключения, като например за хуманитарни сделки, с което броят на руските банки, изключени от достъп до вътрешния пазар на ЕС, достига 70.

Пълна секторна забрана за извършване на обмен с всеки руски доставчик на криптоуслуги, както и с всички децентрализирани платформи, позволяващи търговия с криптоактиви, поради използването им за заобикаляне на правилата.

Забрана за използването на (и подкрепата за) криптовалутата RUBx, както и цифровата рубла, която е в процес на разработване от Централната банка на Русия, за да даде възможност за заобикаляне на санкциите.

Нови забрани за износ за Русия на стоки — от каучук до трактори, на стойност над 365 милиона евро, както и нови ограничения върху износа на изделия и технологии, използвани за военните цели на Русия, като взривни вещества, лабораторно стъкло и високоефективни смазочни материали и добавки.

Нови забрани за внос на метали, химикали и минерали на стойност над 530 милиона евро, които все още не са предмет на санкции.

Допълнително ограничаване на руския военнопромишлен комплекс, в т.ч. 58 дружества и свързани лица, участващи в разработването и производството на военни стоки, като например безпилотни летателни апарати.

Нови мерки, насочени към борба с пропагандата, по-специално към медии, които разпространяват онлайн същото съдържание като включените в списъка пропагандни медии (като „Русия днес", „Спутник" и др.). Съдържанието на тези огледални сайтове и домейни също ще бъде забранено за разпространение в ЕС.

Нови мерки, забраняващи приемането на финансиране от руското правителство в областта на научните изследвания и иновациите.