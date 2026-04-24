Рекордна имиграция в Европа, най-малко са в България и Полша (Графика)

До рекордните 64,2 млн. е стигнал броят на имигрантите, живеещи в Европейския съюз, сочат данните на нов доклад. Това е ръст с около 2,1 милиона в сравнение с предходната година. Германия остава най-голямата приемаща страна в абсолютно изражение, с близо 18 милиона имигранти. А в Испания отбелязаха най-бързия растеж - общо 9,5 милиона. Въпреки това по-малките държави обикновено имат по-висок дял на имигрантите спрямо населението си. Люксембург е начело в ЕС, като имигрантите съставляват около 52 % от населението му - далеч над средната стойност за ЕС от около 14 %.

