Aрестуваха мъж, планирал стрелба на голям джазов фестивал в Ню Орлиънс

Американските власти съобщиха, че мъж, заподозрян в планиране на масова стрелба на голям фестивал в Ню Орлиънс, е бил арестуван в хотел във Флорида с пистолет и стотици патрони, предаде Асошиейтед прес.

Фестивалът "Джазът и наследството на Ню Орлиънс" (New Orleans Jazz & Heritage Festival), известен като JazzFest, ще се състои от 24 април до 3 май. Събитието е посветено на музиката, храната и културата на Луизиана и привлече около 460 000 души миналата година, съобщиха организаторите.

Мъжът от Чапъл Хил, Северна Каролина, е бил издирван "от Департамента за обществена безопасност за терористични заплахи", съобщи офисът на шерифа на окръг Окалуса. Оттам заявиха, че федералните власти са идентифицирали предполагаемата заплаха, пише БТА.

Офисът на ФБР в Ню Орлиънс не е отговорил за момента на искане за коментар. Офисът на шерифа на Окалуса съобщи, че мъжът е бил арестуван без инциденти вчера вечерта в хотел в Дестин, Северозападна Флорида. В изявлението се казва, че служители на реда са открили пистолет и около 200 патрона в хотелската му стая.

Шерифът "беше уведомен от федералните власти във връзка с мъж от Северна Каролина, намиращ се в нашата юрисдикция, докато според съобщенията се готвел за масова стрелба на голям фестивал в Луизиана“, съобщиха от офиса на шерифа.

Мъжът е арестуван като укриващ се от правосъдието и ще бъде е.предаден на властите в Луизиана, за да му бъдат повдигнати обвинения там, съобщиха от офиса на шерифа. Говорителят на полицията в щата Луизиана Дани Беринча заяви, че службата все още разследва инцидента заедно с ФБР.