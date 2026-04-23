ЕС санкционира Венецианското биенале заради участието на Русия

Европейският съюз (ЕС) намали субсидията от 2 милиона евро (2,4 милиона долара) за Венецианското биенале заради участието на Русия в 61-вото изложение за изкуство, предаде Асошиейтед прес.

Европейската комисия е уведомила Фондацията на Биеналето за съкращаването на финансирането.

Биеналето разполага с 30 дни, за да защити решението си да включи Русия за първи път след инвазията й в Украйна през 2022 г., каза говорителят на Европейската комисия Тома Рение.

Комисията по-рано обяви намерението си да наложи финансова санкция на изложението заради участието на Русия.

"Ние остро осъждаме факта, че Фондацията на Биеналето е позволила руският павилион отново да отвори врати", каза Рение.

Руските художници оттеглиха участието си през 2022 г., а през 2024 г. страната отстъпи постоянния си павилион на Боливия.

Русия за последно участва в Международното изложение за изкуство през 2019 г., припомня БТА.

Венецианското биенале, което ще започне на 9 май, посочи в изявление, че "няма правомощия да попречи на участието на дадена страна. Всяка държава, призната от Италианската република, може да поиска да участва".

Тъй като Русия е собственик на павилиона, построен през 1914 г., от нея се е изисквало само да изпрати уведомление за желанието си да участва.

"Венецианското биенале отхвърля всякаква форма на изключване или цензура на културата и изкуството. Биеналето, подобно на град Венеция, продължава да бъде място за диалог, отвореност и артистична свобода, насърчаващо връзките между народите и културите, с постоянната надежда за край на конфликтите и страданията", се казва в изявлението.

В миналото Биеналето е отказвало да се поддаде на натиск за изключване от участие на държави, включително Иран и Израел, припомня агенцията.