Гърция облекчава режима за кемперите, но запазва ограниченията за къмпингуване

Властите в Гърция въведоха по-ясни разпоредби относно престоя на кемпери, които през последните години създаваха напрежение между туристите и местните общности.

Съгласно действащите правила, пътуващите с кемпери могат да паркират и дори да нощуват в превозните си средства, включително в рамките на населени места, стига да спазват местните ограничения за движение и паркиране.

В същото време обаче законодателството остава категорично по отношение на „див къмпинг". Разполагането на външно оборудване като тенти, маси, столове или къмпинг аксесоари извън кемпера е забранено и се счита за нарушение. Целта е да се предотврати нерегламентираното превръщане на обществени пространства в импровизирани къмпинги.

Особено строги са ограниченията в чувствителни зони като плажове, горски територии, археологически обекти и други обществени места, където къмпингуването остава изцяло забранено. Местните власти, включително в популярни дестинации като Атина и Санторини, имат правомощия да прилагат допълнителни мерки и контрол.

Нарушенията не остават без последствия. Глобите за нерегламентирано къмпингуване започват от около 300 евро, като при по-тежки случаи могат да достигнат няколко хиляди евро. В екстремни ситуации законът предвижда дори краткосрочно лишаване от свобода, макар подобни мерки да се прилагат рядко.

От Министерството на туризма подчертават, че промените целят от една страна да се насърчи мобилният туризъм, а от друга да се защитят природата и общественият ред. Пътуващите се съветват да се информират предварително за местните изисквания и да спазват правилата, за да избегнат санкции.

С новите разпоредби Гърция се стреми да остане привлекателна дестинация за любителите на пътувания с кемпер, без да допуска хаотично и нерегулирано къмпингуване в най-посещаваните райони на страната.