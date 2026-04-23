Италианци замениха повредената от израелски войник статуя на Исус Христос в Южен Ливан с нова

Италианският вицепремиер и външен министър Антонио Таяни заяви днес, че италиански военнослужещи от мироопазващата мисия на ООН в Ливан - ЮНИФИЛ са заменили с нова статуята на Исус Христос, повредена от израелски войник в село в Южен Ливан, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Снимката на войник от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), който руши с нещо, приличащо на чук или брадва, статуя на Исус Христос в градината на къща на християнско семейство в Южен Ливан, обиколи света и предизвика всеобщо възмущение.

"Изразяваме възмущението си от актовете на вандализъм, извършени срещу символите на християнската вяра от израелските сили", каза Таяни по време на парламентарния контрол в Сената.

"Нова са недопустими престъпления, които нарушават религиозната свобода и ценностите, върху които се гради съвместното съществуване на гражданите. Затова оценявам това, че израелското правителство осъди остро този акт, а също незабавния арест на отговорните за него. Горди сме с нашите войници в ЮНИФИЛ, които дариха нова статуя на Исус Христос, която да замени разрушената от израелски военнослужещ. Това е отличителен белег на нашите въоръжени сили. Това са миротворци, които са ценени и уважавани по целия свят", заяви Таяни, цитиран от БТА.