Свръхбогатите трупат все повече пари - светът ще има поне 4000 милиардери до 5 години

Въпреки икономическия натиск най-заможните руснаци увеличават състоянието си

Свръхбогаташите напоследък скоростно трупат все по-голямо състояние, а ново изследване сочи, че броят на милиардерите в света може да достигне близо 4000 до 2031 г., съобщи “Гардиън”.

Данни на агенцията за недвижими имоти Knight Frank показват, че в момента по света има 3110 милиардери, като се очаква броят им да скочи с 25% през следващите 5 г. до 3915. Класата на мултимилионерите също расте бързо - богаташите в световен мащаб със състояние от поне 30 млн. долара са се увеличили с цели 300%, или от малко над 162 хил. през 2021 г. до близо 714 хил. днес.

От Knight Frank подчертават, че това засилено трупане на богатство е пряко свързано с развитието на технологиите, особено изкуствения интелект. Не е изненада, че първенците в класацията на “Форбс” за най-богатите в света са именно шефове на техгиганти. Към момента първото място се държи убедително от Илон Мъск, който има състояние от 786,3 млрд. долара, следван от Лари Пейдж - един от основателите на “Гугъл”, с нетна стойност от 272,5 млрд. Трети в момента е основателят на “Амазон” Джеф Безос с $ 259 млрд.

Макар че технологиите са сигурен източник на състояние, не по-малко важен е и петролът, като от Knight Frank смятат, че най-бързият ръст на броя на милиардерите се очаква в Саудитска Арабия - от 23-ма през 2026 г. до прогнозираните 65 през 2031 г. Очаква се и броят на милиардерите в Полша да се удвои от 13 на 29, а в Швеция да скочи с 81% - от 32-ма на 58.

За разлика от проучването според “Форбс” милиардерите през 2026 г. са малко повече - 3428, което е 400 повече спрямо миналата година. Наред с това въпреки икономическия натиск, който понася Русия заради войната в Украйна, свръхбогатите там увеличават състоянието си. Броят на милиардерите с руско гражданство вече е 155 - през 2025 г. цифрата беше 146, а самото им богатство също расте - от 625,5 млрд. долара през 2025 г. до рекордните 696,5 млрд. долара.