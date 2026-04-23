ЕС пред конфликт с Тръмп заради балкански газопровод

Брюксел е отправил предупреждение към лидерите на Босна и Херцеговина

ЕС е пред конфликт с Доналд Тръмп, след като се опита да забави възлагането на доходоносен договор за балкански газопровод на компания, ръководена от личния му адвокат, показват документи, цитирани от “Гардиън”.

Брюксел се е сблъсквал с Тръмп относно търговията, Украйна и военните разходи, но намесата в проекта “Южен интерконектор”, изглежда, бележи първия път, когато ЕС оспорва търговско начинание от близки до президента. Тръбопроводът ще премине през Босна и Херцеговина. “Гардиън” пише, че под натиск от страна на американски служители, който според босненски източници е продължил месеци, ръководството на страната бързо е възложило договора на малко известна досега компания, базирана в Уайоминг. AAFS Infrastructure and Energy е била регистрирана през ноември миналата година и не е разкрила кои са собствениците ѝ. Фирмата се ръководи от двама водещи членове на кампанията на Тръмп за отмяна на поражението му на изборите през 2020 г. Това са Джеси Бинал, адвокат, който го защитаваше от обвиненията в подбуждане на безредиците в Капитолия след загубата му, и Джо Флин, брат на бившия съветник по националната сигурност на президента.

AAFS планира да инвестира 1,5 милиарда долара в тръбопровода и други босненски инфраструктурни проекти, заяви местен представител. През март в балканската страна бе одобрено законодателство, по силата на което договорът трябва да бъде възложен на AAFS без търг. Това според Transparency International ще създаде “опасен прецедент”.

Няколко дни по-късно представител на ЕС в Сараево е отправил лично предупреждение към лидерите на Босна и Херцеговина, че застрашават надеждите на страната за присъединяване към съюза.

В писмо от 13 април, получено от босненското разследващо издание istraga.ba, представителят на ЕС Луиджи Сорека твърди, че съгласно енергийното споразумение между Босна и Брюксел е “от решаващо значение законопроектите да бъдат старателно координирани” с ЕС.

Сорека е обявил, че Брюксел трябва да има думата по законодателството за тръбопровода. “По този начин Босна и Херцеговина може да продължи напредъка си по европейския път и да избегне пропускането на възможности за по-нататъшна интеграция, както и на финансови възможности”, казва той. На свой ред Джеси Бинал заяви, че тръбопроводът е “приоритет за администрацията на Тръмп”.

Чрез свързването на Босна с терминал за втечнен природен газ край хърватското крайбрежие тръбопроводът ще позволи на американския газ да достигне до страна, която зависи от Русия за всички свои доставки. След като Владимир Путин започна войната в Украйна през 2022 г., Брюксел определи краен срок за страните от ЕС, както и за кандидатите за членство, като Босна, да спрат да купуват руски газ до 2028 г.

