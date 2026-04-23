Гърция затяга контрола върху програмата "Златна виза" заради измами

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите в Гърция предприемат строги мерки за контрол върху инвестиционната програма „Златна виза", с цел ограничаване на измамни практики и подвеждаща реклама на пазара на недвижими имоти.

След увеличението на минималния инвестиционен праг до 800 000 евро в ключови райони като Атина, Солун и Миконос, на пазара се появяват подвеждащи оферти. Част от тях рекламират имоти под стария праг от 250 000 евро като допустими за получаване на разрешение за пребиваване.

Особено внимание привличат схемите за т.нар. „непряко възстановяване", при които инвеститорът формално покрива изискванията, но част от вложените средства му се връщат чрез фиктивни услуги, като наеми, обзавеждане или допълнителни плащания.

Властите ще работят съвместно с данъчните служби, органите за финансов контрол и звената за борба с прането на пари. Ще се извършват детайлни проверки на договорите с цел установяване на несъответствия между реалната стойност на инвестициите и декларираните суми.

Новите мерки са подкрепени с разпореждане, подписано от Константина Папакоста, главен секретар по миграционната политика.

При установени нарушения инвеститорите могат да бъдат изправени пред сериозни последици като отнемане на вече издадено разрешение за пребиваване, загуба на имиграционен статут, налагане на финансови санкции.

Властите подчертават, че разрешителното може да бъде анулирано дори след издаването му, ако се докаже нарушение.

Въпреки затягането на контрола, интересът към програмата остава висок. Към началото на 2026 г. най-голям дял имат инвеститори от Китай (48,1%), следвани от граждани на Турция, Ливан и Иран. Участват още кандидати от Великобритания, САЩ, Египет, Армения и Сърбия.

От 2022 г. насам Гърция не приема заявления от граждани на Русия и Беларус с едно гражданство, но допуска участие на лица с двойно гражданство. Ограничението не се прилага за членовете на семействата на основните кандидати.

С новите мерки Атина цели да защити прозрачността и доверието в програмата, която остава важен инструмент за привличане на инвестиции.