Израелски министър: Чакаме зелена светлина от Тръмп, за да върнем Иран в каменната ера

Израел е готов да възобнови военните действия срещу Иран и чака зелена светлина от американския президент Доналд Тръмп, за да върне Иран в каменната ера.

Това заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес.

Израелската армия "е готова - както в дефанзивен, така и в офанзивен план, целите (в Иран - бел. АФП) са набелязани", каза Кац.

"Чакаме зелена светлина от Съединените щати - на първо място, за да елиминираме династията Хаменей", каза още Кац, имайки предвид Моджтаба Хаменей, който стана приемник на баща си аятолах Али Хаменей като върховен лидер на Иран, цитира БТА.

Али Хаменей бе убит при началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република.