Арестуваха в Атина мъж, оставил 4-годишно дете само в автомобил

Полицейски служители в Атина задържаха 57-годишен мъж, гражданин на Нидерландия, заради пренебрегване на надзора над непълнолетно лице, след като оставил малката си дъщеря сама в автомобил.

Патрул на полицията установил, че 4-годишно момиче се намира само в паркиран автомобил с чуждестранна регистрация. Не е ясно колко време детето е било оставено без надзор.

Служителите останали на място и изчакали водача, който се появил около 20 минути по-късно. Той е арестуван по обвинение за неглижиране на родителските задължения.

По информация на властите, детето е било в добро здравословно състояние. Случаят се разследва от компетентните органи.

В Гърция законодателството предвижда санкции за пренебрегване на родителските задължения, включително глоби и лишаване от свобода. При доказана опасност за детето, случаят може да доведе и до намеса на социалните служби и ограничаване на родителските права.