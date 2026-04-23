Тръмп с нова заплаха: Разполагам с цялото време на света, но това не важи за Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то бъде "изгодно и уместно" за САЩ, предаде Ройтерс.

Тръмп заплаши, че разполага с цялото време на света, но това не важи за иранския режим.

"За сведение на всички, които четат тези некадърници от "Ню Йорк Таймс" или гледат лъжите на Си Ен Ен и които мислят, че "бързам" да сложа край на войната (ако можем да я наречем така) срещу Иран, знайте, че със сигурност аз съм човекът, който изпитва най-малко напрежение от всички, които някога са се озовавали в подобна ситуация. Разполагам с цялото време на света, но това не важи за Иран", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то е изгодно и уместно за САЩ, за нашите съюзници, а всъщност и за останалия свят", допълни американският президент.

Междувременно американският самолетоносач "Джордж Буш" пристигна в района на Близкия изток, съобщава представител на американската армия, цитиран от Франс прес.