Русия осъди 66-годишна лекарка на 14 г. затвор, защото купила украински военни облигации

Русия осъди 66-годишна лекарка на 14 г. затвор, купила украински военни облигации.

Окръжният съд в окупиранато Запорожие я признава за виновна в държавна измяна, след като чрез украинско мобилно банкиране тя е закупила 102 облигации на стойност около 270 080 рубли (приблизително 3600 долара), съобщава Reuters. Руските власти я идентифицират само с инициал „Б", но правозащитната организация Мемориал я назовава като Лариса Беляева – лекар от село Любимовка в окупираната Запорожка област.

Беляева е задържана през август 2025 г. от руската служба за сигурност ФСБ и обвинена в държавна измяна по руското законодателство. Според „Мемориал" тя е държана в ареста месеци наред преди да бъде произнесена присъдата, информира Би Ти Ви.

Украйна започва да издава военни облигации малко след началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г., като ги представя като патриотичен начин гражданите да подкрепят отбраната на страната.

Случаят разкрива тежка дилема за милионите украинци в окупираните територии. Много от тях са принудени да приемат руско гражданство, за да имат достъп до здравеопазване, пенсии, работа и собственост.

От 2023 г. Русия започва да третира украинците без руски паспорт като чужденци – ограничавайки достъпа им до медицинска помощ и свободно придвижване. Но веднага щом получат руски документи, те могат да бъдат съдени по руските закони, включително за „лоялност" към Украйна.

Случаят на Беляева не е изолиран. Разследване на медията iStories показва, че съдилищата в окупираните части на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област са постановили поне 190 присъди за държавна измяна, шпионаж или сходни обвинения за период от три години. Средната присъда е близо 14 години затвор.

В цяла Русия през 2025 г. са произнесени рекордните 468 присъди за измяна и шпионаж – най-високият брой от 1997 г. насам, сочи изследване на правозащитния проект Department One.

Повече от една четвърт от осъдените в окупираните територии са жени, а сред тях има и непълнолетни – най-малко осем тийнейджъри.