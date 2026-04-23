Иранският президент призова народа да се сплоти около лидера Хаменей, който е в неизвестност

524
Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова иранския народ да се сплоти около личността върховния лидер Моджтаба Хаменей в публикация в социалната мрежа Екс, цитирана от Ройтерс.

"Не съществуват хардлайнери или умерени политици, всички сме иранци и революционери", подчерта Пезешкиан.

Същевременно той предупреди обществеността, че срещу Ислямската република се води медийна кампания, целяща да подкопае на единството на иранския народ, съобщи БТА.

По-рано "Ню Йорк Таймс" помести публикация, според която върховният лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей е получил сериозни наранявания при израелско-американските удари в началото на военната операция срещу Иран на 28 февруари, които не му позволяват да прави публични изявления.

"Ню Йорк Таймс" пише, че Хаменей е получил силни изгаряния по лицето, които затрудняват говорните му способности. Изданието посочва, че той живее на тайно място, където е под опеката на екип от лекари, в това число и на президента Масуд Пезешкиан, по професия кардиолог, както и иранския министър на здравеопазването.

Хаменей не е записвал също така и видеообръщения, за да не показва слабост или за да не изглежда уязвим. Въпреки тежкото му здравословно състояние "той успява да запази присъствие на духа и да бъде активен", посочва американското издание.

"Ню Йорк Таймс" допълва, че иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция разглежда войната със САЩ и Израел като "заплаха за самото съществуване на режима", която на този етап е овладяна.

