Земетресение с магнитуд 5,8 е регистрирано край гръцкия остров Крит

Земетресение с магнитуд 5,8 е регистрирано в района на гръцкия остров Крит, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център.

Трусът е станал в 6:18 ч. местно (и българско) време на дълбочина от 10 км.

Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион.

През последния месец сеизмичната активност в района на остров Крит остава умерено висока, като са регистрирани десетки трусове, повечето от които в морската акватория около острова.

Най-значимото събитие за периода бе на 19 април, когато земетресение с магнитуд между 4,6 и 4,8 разлюля източната част на Крит.

Епицентърът му бе разположен на около 84 км югоизточно от Ираклион, а дълбочината му бе близо 10 км, което го направи осезаемо за жителите на областите Ираклион и Ласити, макар да не причини щети.

Седмица по-рано, на 12 април, бе отчетен друг по-силен трус с магнитуд 4,3 на юг от Палеохора. Между тези по-сериозни събития сеизмографите постоянно отчитат серия от по-слаби вторични трусове и независими микроземетресения.

Само през последната седмица бяха регистрирани няколко труса с магнитуд около 2,5 – 3 в близост до Йерапетра и крайбрежните зони.

Общо за последните 30 дни са регистрирани над 60 земетресения с магнитуд над 2, което сеизмолозите определят като нормално освобождаване на енергия за този силно активен тектоничен регион, съобщи бТВ.