Американски войник използвал секретни данни, за да спечели $400 000 от залавянето на Мадуро

1376
Плененият венецуелски президент Николас Мадуро КАДЪР: Екс/ @WhiteHouse

Американски войник е обвинен в използване на вътрешна информация, за да спечели 400 000 долара чрез онлайн залог от залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщиха федерални служители, цитирани от Асошиейтед прес.

Ганон Кен Ван Дайк е участвал в операцията по залавянето на Мадуро през януари и е използвал достъпа си до класифицирана информация, за да спечели пари на сайта за прогнози „Полимаркет" (Polymarket), съобщи федералната прокуратура в Ню Йорк.

Ван Дайк е войник от специалните сили и е участвал в планирането и изпълнението на операцията по залавянето на Николас Мадуро в продължение на около месец - от 8 декември 2025 г., според федералната прокуратура. Той е подписал споразумения, с които се е ангажирал да не разкрива „никаква класифицирана или чувствителна информация", свързана с операциите, заяви прокуратурата.

„Всеки, притежаващ достъп до класифицирана информация, който мисли да се възползва от достъпа и знанията си за лична облага, ще бъде подведен под отговорност", заяви директорът на ФБР Каш Пател и напомни, че никой не е над закона, посочи БТА.

Николас Мадуро беше заловен на 3 януари т.г. по време на военна операция на САЩ в Каракас и откаран в Ню Йорк. Там той ще бъде съден за „наркотероризъм" - обвинение, което бившият президент на Венецуела отрича.

