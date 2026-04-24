Аржентинското правителство забрани достъпа на журналисти до президентския дворец

Хавиер Милей КАДЪР: Екс/@JMilei

Правителството на аржентинския президент Хавиер Милей забрани достъпа на журналисти до президентския дворец „Каса Росада".

Секретарят по комуникации Хавиер Ланари заяви в четвъртък (местно време), че решението се основава на жалба от органа, който отговаря за сигурността на президента и правителствената резиденция, посочи БТА.

"Решението беше взето като превантивна мярка след жалбата на „Каса Милитар" за незаконно шпиониране", написа в Екс секретарят по комуникации.

Около 60 репортери вече няма да имат право да работят в правителствената сграда за неопределено време.

Смята се, че жалбата е свързана с двама телевизионни журналисти, които са снимали в зони на двореца, където достъпът е забранен.

В Екс президентът Хавиер Милей нарече журналистите „отвратителни боклуци".

