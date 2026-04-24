Исторически рекорд в Гърция с над 1 милиард евро приходи за януари–февруари 2026 г.

Гръцкият туристически сектор отбеляза безпрецедентен успех през първите два месеца на 2026 г., като приходите от международни пътешественици скочиха със зашеметяващите 70,7%. За първи път в историята на страната постъпленията за периода януари-февруари преминават психологическата граница от 1 милиард евро, показват последните данни на Централната банка на Гърция.

Според официалния отчет, общите приходи от пътувания възлизат на 1,006 милиарда евро, в сравнение с 589 милиона евро за същия период на миналата година. Само за месец февруари е регистриран ръст от 83,2%, което потвърждава стратегията на страната за превръщането на Гърция в дестинация за целогодишен туризъм.

Анализаторите посочват няколко основни причини за този бум. Броят на входящите посетители е нараснал с 38,5%, достигайки 2,13 милиона души. Средният разход на един турист се е увеличил с над 24%, което показва привличането на по-висок клас посетители. Приходите от посетители от Европейския съюз са скочили със 74,3% (477,5 млн. евро), докато пазарите извън ЕС (особено САЩ и Великобритания) бележат ръст от 70%.