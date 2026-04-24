Всеки пети българин живее в риск от бедност

САЩ дават 10 млн. долара награда за лидера на иракска въоръжена група

Долари. Снимка: Pixabay

Държавният департамент на САЩ предлага до 10 милиона долара за информация за лидера на подкрепяната от Техеран иракска въоръжена група „Катаиб Сайид ал-Шухада" (KSS), която Вашингтон определя като терористична организация. Американски представители заявиха в четвъртък, че търсят информация за Хашим Финян Рахим ал-Сараджи, известен още като Абу Алаа ал-Уалаи, който заема място в Координационната рамка - управляващия шиитски алианс, който държи парламентарното мнозинство в Ирак.

Според Вашингтон групата е убивала иракски цивилни и е атакувала дипломатически обекти на САЩ в Ирак, както и американски военни бази и персонал в Ирак и Сирия. Подкрепяни от Иран групировки са атакували посолството на САЩ в Багдад, дипломатическия и логистичния обект на летището в столицата и петролни находища, експлоатирани от чуждестранни компании.

По-рано този месец подобна награда беше предложена за лидера на „Катаиб Хизбула" - мощна иракска въоръжена група, която миналия месец отвлече американската журналистка Шели Китълсън и я задържа за една седмица, преди да я освободи. Вашингтон засили натиска върху Багдад да се бори с протехеранските групировки, като спря паричните преводи и замрази финансирането на програми за сигурност в Ирак, според съобщения на американски медии тази седмица. Ирак, който наскоро беше възстановил известна стабилност след десетилетия на конфликти, беше незабавно въвлечен в близкоизточната война, предизвикана от нападението на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, съобщава Нова телевизия.

