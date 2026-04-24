Разследват олимпийски шампион по джудо на Гърция заради 1,15 млн. евро в брой

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцката полиция започна мащабно разследване за пране на пари, след като известен спортист със световна титла по джудо бе спрян за проверка на Националния път край Киато с огромна сума нерегистрирани пари в брой.

Патрул на пътна полиция е спрял за рутинна проверка луксозен автомобил, движещ се по магистралата в посока към Коринт. В багажника на автомобила са открити няколко обикновени найлонови торбички от супермаркет, пълни с пачки евро. След преброяване в полицейския участък е установено, че сумата възлиза на точно 1 150 000 евро.

Според информацията от гръцките медии става въпрос за Илиас Илиадис, един от най-великите джудисти в историята на Гърция.

Спортистът твърди, че сумата представлява законно натрупани средства от неговата дългогодишна професионална кариера, хонорари от рекламни договори и заплати като национален треньор на националния отбор на Узбекистан.

Въпреки че името му е замесено в този "мистериозен случай", гръцките власти продължават да проверяват данъчните декларации на спортиста през годините. Основният въпрос е дали сумата от 1 150 000 евро съответства на неговите официално декларирани приходи.

Случаят предизвика огромен шок в Гърция, тъй като Илиадис е възприеман като национален герой. Много негови почитатели вярват, че става въпрос за логистично недоразумение или неправилно управление на лични средства, а не за престъпна дейност.

Автомобилът и сумата са конфискувани до изясняване на случая.