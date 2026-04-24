Разследват олимпийски шампион по джудо на Гърция заради 1,15 млн. евро в брой

Гръцката полиция започна мащабно разследване за пране на пари, след като известен спортист със световна титла по джудо бе спрян за проверка на Националния път край Киато с огромна сума нерегистрирани пари в брой.
Патрул на пътна полиция е спрял за рутинна проверка луксозен автомобил, движещ се по магистралата в посока към Коринт. В багажника на автомобила са открити няколко обикновени найлонови торбички от супермаркет, пълни с пачки евро. След преброяване в полицейския участък е установено, че сумата възлиза на точно 1 150 000 евро.
Според информацията от гръцките медии става въпрос за Илиас Илиадис, един от най-великите джудисти в историята на Гърция.
Спортистът твърди, че сумата представлява законно натрупани средства от неговата дългогодишна професионална кариера, хонорари от рекламни договори и заплати като национален треньор на националния отбор на Узбекистан.
Въпреки че името му е замесено в този "мистериозен случай", гръцките власти продължават да проверяват данъчните декларации на спортиста през годините. Основният въпрос е дали сумата от 1 150 000 евро съответства на неговите официално декларирани приходи.
Случаят предизвика огромен шок в Гърция, тъй като Илиадис е възприеман като национален герой. Много негови почитатели вярват, че става въпрос за логистично недоразумение или неправилно управление на лични средства, а не за престъпна дейност.
Автомобилът и сумата са конфискувани до изясняване на случая.