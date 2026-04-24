Тръмп заплаши Великобритания с високи мита заради данъка върху цифровите услуги

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон може да наложи високи мита на Обединеното кралство, ако Лондон не отмени въведения данък върху цифровите услуги, предаде Ройтерс.

„Ако не отменят данъка, вероятно ще наложим високи мита на Обединеното кралство", заяви Тръмп пред репортери по време на събитие в Белия дом.

Пред „Телеграф" американският президент допълни, че „ще наложим високи мита на Обединеното кралство", ако то не отмени данъка си, който се счита за несправедливо насочен срещу американските технологични компании.

Британският данък, въведен през 2020 г. със ставка от 2 на сто, е насочен основно към големи технологични компании, сред които „Епъл" (Apple), „Алфабет" (Alphabet) – компанията майка на „Гугъл" (Google), и „Мета" (Meta) – собственик на „Фейсбук" (Facebook).

Oт години mярката е обект на критики от страна на САЩ, включително и по време на управлението на предишния президент Джо Байдън, посочи БТА.

Изявленията на Тръмп са дадени на фона на засилено напрежение в търговските отношения между Вашингтон и Лондон и в контекста на подготвяното посещение на британския монарх крал Чарлз в САЩ през следващата седмица.

Според американския президент визитата може да допринесе за подобряване на двустранните отношения, които през последните месеци са под натиск заради търговски и регулаторни спорове.

В средата на месеца американският държавен глава вече беше заплашил Лондон с преразглеждане на сключеното миналата година търговското споразумение, което цели да ограничи ефекта от американските мита върху вноса на британски стоки. Тогава изтъкнатата причина бе липсата на подкрепа от Лондон след началото на конфликта в Близкия изток, припомня БТА.