Тайландски съд даде старт на дело срещу 44 опозиционни политици, обвинени в обида на кралското семейство

Върховният съд на Тайланд съобщи, че е приел да разгледа обвиненията срещу 44 настоящи и бивши опозиционни депутати, обвинени в нарушение на етичния кодекс във връзка с опита им през 2021 г. да променят закона, който защитава монархията от критики, предаде Ройтерс.

Сред 44-те лица, чийто процес ще започне на 30 юни, са настоящи и бивши членове на прогресивната Народна партия и нейния разпуснат предшественик "Продължаваме напред", посочи БТА.

Ако бъдат признати за виновни, им грози максимално наказание от доживотна забрана да заемат публична длъжност. В изявление съдът съобщи, че е решил да не отстранява от длъжност 10 действащи депутати сред 44-те обвинени.

Стотици хора са били преследвани през последните години по строгия тайландски закон за оскърбление на монарха, който е сред най-строгите от този вид в света, с наказания до 15 години затвор за нарушителите. "Продължаваме напред" се опита да промени закона, като твърдеше, че той е бил използван за политически цели, за да се потисне опозицията.

Приемането на делото от съда е поредният удар за либералната опозиция в Тайланд, която се оказа на губещата страна в поредица от съдебни решения и ѝ беше попречено да сформира правителство след победата си на общите избори през 2023 г.