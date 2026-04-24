Турция въвежда нов седемстепенен модел за повишаване на сигурността след скорошните случаи със стрелба в училища

Турция ще въведе нов седемстепенен модел за повишаване на сигурността, включващ координация с районни полицейски управления и засилени проверки около училищата, след скорошните случаи със стрелба в училища в окръзите Кахраманмараш и Шанлъурфа, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз", позовавайки се на турския министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи.

Десет души, осем от които ученици, загинаха, а 13 други бяха ранени, след като миналата сряда 14-годишен ученик откри огън в училище в Кахраманмараш. Ден по-рано 19-годишен бивш ученик от училище в Шанлъурфа също нахлу и стреля в учебно заведение, ранявайки 16 души. И при двата случая стрелците се самоубиха.

В отговор на случилото се през изминалите дни властите в Турция разположиха допълнителни полицейски екипи в и около училищата в цялата страна и обявиха допълнителни мерки за сигурност, посочи БТА.

Обявеният от Чифтчи вчера седемстепенен модел надгражда тези мерки, като предвижда създаване на специални звена за сигурност, включващи по един учител, един полицай и един социален работник, във всяко училище в страната, както и затягане на мерките за сигурност на входовете, изходите и около училищните сгради.

Новият модел предвижда и изграждане на система за ранно предупреждение при извънредни ситуации, която да свързва училищата с най-близкото районно управление на полицията; интегриране на здравни центрове в образователната система с цел по-добро следене и оказване на подкрепа за ученици с психически проблеми; както и провеждане на обучения и семинари на тема сигурност в училищата в цялата страна.

Новата регулация предвижда и създаване на механизъм за бърз обмен на информация между три турски министерства – на вътрешните работи, на здравеопазването и на семейството и социалните грижи - с цел подобряване на координацията помежду им.