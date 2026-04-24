ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министърът на правосъдието оставя на наследника си...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22725075 www.24chasa.bg

И Норвегия спира социалните медии за деца под 16 г.

1208
Министър-председателят на Норвегия Юнас Гар Стьоре Снимка: СНИМКА Уикипедия

Норвегия обяви, че до края на годината ще внесе законопроект в парламента за забрана на ползването на социални медии от деца, докато навършат 16 години, като възложи на технологичните компании отговорността за проверката на възрастта, предаде Ройтерс.

Няколко европейски държави се опитват да ограничат ползването на социални медии от деца, след като Австралия пое инициативата с първата в света забрана за лица под 16 години през декември миналата година, пише БТА.

"Въвеждаме този закон, защото искаме детството да бъде време, в което децата могат да бъдат деца", заяви премиерът Юнас Гар Стьоре.

"Игрите, приятелствата и ежедневието не трябва да бъдат завладявани от алгоритми и екрани. Това е важна мярка за защита на дигиталния живот на децата", добави той.

Правителството не посочи кои приложения ще бъдат засегнати. Забраната в Австралия обхваща ТикТок и приложенията на Мета, като Инстаграм и Фейсбук, както и Снапчат и ЮТюб на Гугъл, Екс на Илон Мъск.

Норвегия ще внесе законопроекта в парламента до края на 2026 г.

Министър-председателят на Норвегия Юнас Гар Стьоре

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

