Силен съюз между Черна гора и САЩ в рамките на НАТО

Матю Уитакър КАДЪР: Екс/@MattWhitaker46

Съединените щати са най-важният стратегически партньор на Черна гора и гарант за стабилен международен ред, заяви външният министър на Черна гора Ервин Ибрахимович по време на среща с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър. Това предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Според прессъобщението на черногорското министерство на външните работи, Ибрахимович се е срещнал с Уитакър в четвъртък в рамките на обиколката на американския представител в НАТО на Западните Балкани, посочи БТА.

В прессъобщението се посочва, че Ибрахимович е изразил удовлетворение от посещението на Уитакър в Черна гора, подчертавайки значението на непрекъснатия политически диалог между Черна гора и САЩ и съюза им в рамките на НАТО.

Ибрахимович отбеляза, че целта на Черна гора е да затвори всички преговорни глави с ЕС до края на годината, както и да стане член на ЕС до 2028 година.

„Той също така подчерта значението на съюза в рамките на НАТО като гарант за мир и просперитет, като изтъкна, че без САЩ не може да има нито стабилен международен ред, нито силен съюз в рамките на НАТО", заявиха от Министерството на външните работи.

Уитакър подчерта добрите отношения между САЩ и Черна гора и похвали напредъка на балканската страна, изразявайки оптимизъм относно нейното по-нататъшно развитие и успех.

