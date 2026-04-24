Турските власти заловиха контрабандно злато и валута с обща стойност над 11 милиона евро близо до турско-сирийската граница

Злато

Турските власти заловиха контрабандно злато и валута с обща стойност над 590 милиона турски лири (11,2 милиона евро) при специализирана операция в района на намиращото се на турско-сирийската граница градче Джизре (окръг Шърнак), предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на турската Главна дирекция по сигурността.

В съобщението се посочва, че в рамките на операция за противодействие на контрабандата, проведена вчера в района на Джизре, части на полицията са спрели и обискирали автомобил, предизвикал подозрение, посочи БТА.

„При проведената операция бяха иззети 30 кюлчета злато по 1 килограм, 85 грама злато, разделени на 66 части, 90 600 долара и 7 470 евро", се казва в съобщението на Дирекцията, в което се посочва още, че по случая е започнато съдебно производство срещу трима заподозрени.

Злато

