ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министърът на правосъдието оставя на наследника си...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22725266 www.24chasa.bg

САЩ и ЕС ще подпишат днес споразумение за критичните минерали на фона на зависимостта от Китай

944
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио

САЩ и Европейският съюз (ЕС) възнамеряват да подпишат меморандум за разбирателство за партньорство в областта на критичните минерали, съобщи Държавният департамент на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Церемонията е планирана за днес с участието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио и еврокомисаря по търговията Марош Шефчович, посочи БТА.

Инициативата е част от усилията на Вашингтон да си осигури по-сигурен достъп до важни минерали, включително редкоземни елементи, чиито вериги за доставки в момента са доминирани от китайски компании.

САЩ засилват натиска върху съюзниците си да диверсифицират доставките и да намалят зависимостта от Китай, включително чрез стимули за използване на ресурси от алтернативни източници.

Още в края на март, след среща с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър, Шефчович определи разговорите за критичните минерали и митата като „много положителни".

САЩ остават най-големият търговски партньор на ЕС, като европейският износ за американския пазар достигна рекордните 555 млрд. евро през 2025 година.

В началото на миналата година САЩ подписаха и споразумение с властите в Киев за достъп до полезните изкопаеми в Украйна.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

