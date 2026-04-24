Руските спецслужби са осуетили бомбен атентат срещу ръководители на телекомуникационен регулатор

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи днес, че е осуетила бомбен атентат срещу високопоставени служители на руския телекомуникационен регулатор - Роскомнадзор, предаде агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс.

Според ФСС лидерът на терористичната група е бил застрелян след като е оказал съпротива при опит да бъде арестуван. Общо седем души са били задържани, съобщи ФСС и добави, че при претърсванията са установени връзки между терористичната клетка и украински паравоенни формирования, посочи БТА.

"На 18 април 2026 г. бе осуетена терористична атака срещу служители на Роскомнадзор, планирана да бъде извършена чрез детониране на взривно устройство, прикрепено към автомобил", посочи пресцентърът на ФСС.

В резултат на проведените мероприятия в Москва, Уфа, Новосибирск и Ярославъл са арестувани седем привърженици на дяснорадикална и неофашистка идеология, вербувани от спецслужбите на Украйна чрез приложението Телеграм, участващи в подготовката на престъплението, според същия източник. Сред тях е администраторката на груповия чат, където се подготвяло покушението срещу заместник-директора на Роскомнадзор, посочва ТАСС.

"Главатарят на терористичната група - жител на Москва, роден през 2004 г., е оказал при задържането си въоръжена съпротива с използване на огнестрелно оръжие и е бил неутрализиран", посочи ФСС.

"Понастоящем по адрес на ръководството и служителите на Роскомнадзор, както и на членовете на техните семейства постъпват заплахи за физическа разправа, извършват се въоръжени нападения и екстремистки акции, подготвят се терористични атаки", казаха от ФСС и добавиха, че извършители на подобни престъпления стават ръководени от чужбина млади хора, включително непълнолетни.

"Постъпващата във ФСС информация свидетелства за активната дейност на украинските спецслужби, насочена към саботаж на провежданите в Русия мероприятия за осигуряване на безопасността на информационното пространство, включително блокирането на мобилното приложение Телеграм, масово използвано от противника за извършване на диверсионно-терористични, екстремистки, кибер и други тежки престъпления", отбеляза ФСС.

Агенция Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди изнесената информация по независим път.