КМГ: Концерти и културни събития на живо подкрепят икономиката

В Китай постепенно се оформя нов икономически модел, при който културните и развлекателни събития се превръщат в инструмент за стимулиране на вътрешното потребление и регионалния растеж. Това пише КМГ. Все повече местни власти въвеждат целенасочени политики, насочени към привличане на големи концерти, фестивали и спортни прояви, разглеждайки ги като икономически актив с измерим ефект върху реалния сектор.

Анализаторите подчертават, че т.нар. „концертна икономика" създава силен мултиплициращ ефект. Едно мащабно събитие генерира допълнително търсене в редица свързани индустрии — хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и търговия на дребно. Така първоначалните разходи за билети се разширяват в цялостна верига на потребление, която подкрепя местния бизнес и увеличава приходите в услугите.

Тази тенденция е ясно отразена и в насоките на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.), където разширяването на потреблението в секторите на културата, спорта и туризма е определено като стратегически приоритет. Документът предвижда и оптимизиране на административните процедури за одобрение на търговски представления и спортни събития. Фокусът постепенно се измества от количествено разширяване към повишаване на качеството.

Потребителското поведение около тези събития показва ясно защо концертната икономика се превръща в приоритет за местните власти. Фенове, които пътуват от други градове, не се ограничават до покупката на билет — те генерират разходи за транспорт, настаняване, храна, сувенири и често удължават престоя си с туристически активности. Както отбелязва Дзян Джао от Китайската академия по международна търговия и икономическо сътрудничество, „една първоначална транзакция се превръща в каскада от икономическа активност". Според Китайската асоциация за сценични изкуства, всеки 1 юан, похарчен за билет, генерира средно 6,85 юана допълнителни разходи в свързани сектори.

Мащабът на този ефект вече е значителен. Само през 2025 г. събития с над 5000 посетители са довели до над 220 милиарда юана допълнително потребление в услуги като транспорт, хотелиерство, хранене, туризъм и търговия на дребно — извън директните приходи от билети. Конкретен пример е град Наннин в Гуанси-джуанския автономен район, където тридневните концерти на Джей Чоу (Jay Chou) привличат близо 142 000 зрители с билети и още около 28 000 души извън самата локация. Впечатляващо е, че около 85% от публиката идва от други градове, което подчертава ролята на събитията като инструмент за междуградско пренасочване на потребление. Общият икономически ефект за града достига 1,26 милиарда юана — показателен пример за силата на този модел.

Паралелно с това секторът продължава да се разширява. Пазарът на сценични изкуства в Китай достига 96,9 милиарда юана през 2025 г., като се очаква да премине границата от 100 милиарда още тази година. В основата на този растеж стои и демографска промяна: поколението Z се утвърждава като ключов двигател на търсенето. Според експерти почти 60% от младите потребители са склонни да плащат за т.нар. „емоционална стойност" — преживявания, които създават лична ангажираност и социална идентичност. Това измества потреблението от чисто функционални към „разходи за преживяване" и създава нови бизнес модели в културната индустрия.

Регионалните политики бързо се адаптират към тази динамика. Провинция Джъдзян, например, въвежда система от стимули за организаторите на мащабни събития, базирана не само на продажбите на билети и приходите, но и на дела на посетителите от други региони — индикатор за реалния икономически принос. Допълнителни стимули се предоставят за събития, които избират провинцията като ексклузивна спирка или стартова точка на национални турнета. Това показва ясно стратегическо мислене. Целта не е просто увеличаване на броя събития, а максимизиране на външния приток на потребление.

Други региони, като Гуандун, залагат на интегрирани модели. Новите политики насърчават обвързването на билетите с туристически и търговски услуги — например комбиниран достъп до музеи, културни обекти и туристически атракции, както и отстъпки в хотели, ресторанти и магазини. По този начин се създава цялостен потребителски пакет, който увеличава средния разход на посетител и удължава икономическия ефект от всяко събитие.

Този устойчив растеж привлича и значителен инвестиционен интерес. Концертната икономика все по-често се разглежда като стабилна ниша за капитал, подкрепена от реално потребление и висока възвръщаемост. Листнатите компании ускоряват навлизането си в сектора, което води до модернизация на цялата индустриална верига — от организацията на събития до свързаните услуги и дигитални платформи. Данни от Университета Цинхуа показват, че само през първата половина на 2025 г. броят на финансиращите сделки в културния сектор нараства с 63,2%, а общият обем на финансирането — с 88,9% на годишна база. Всичко това показва, че концертната икономика в Китай се утвърждава не просто като нишов сегмент, а като интегриран механизъм за стимулиране на вътрешното търсене, регионалното развитие и инвестиционната активност — с ясно очертани перспективи за дългосрочен растеж.